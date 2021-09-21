21.09.2021, 17:46
На русском, латышском или эстонском? Зачем школьники из Латвии ходят учиться в эстонскую Валгу(2)
Foto: Maris Morkans
Семилетний ребенок с одним языком — "неразумное расточительство", считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Уже в детстве надо освоить еще один, а лучше два языка. В этом смысле эстонская Валга — как поле для смелых экспериментаторов, так и последний бастион для консервативных родителей. Здесь можно остаться в своем языковом поле с основным образованием на русском языке и средним в пропорции 40 на 60, а можно рискнуть, погрузив ребенка в эстонский с нуля. Детей из Латвии здесь тоже ждут, в чем портал Delfi убедился лично.