Предприниматели просят правительство не поднимать акцизы на электричество и топливо

”Отмена роста акцизов не повлияет на налоговые поступления, а вот их увеличение при нынешних ценах на электроэнергию очень сильно ударит по конкуретноспособности предприятий и создаст идеальные условия для новой волны приграничной торговли”, — пояснил гендиректор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс. По его мнению, снижение акцизов может оказать на государственный бюджет и вовсе положительное влияние, поскольку доходы могут увеличиться за счет косвенного положительного влияния.