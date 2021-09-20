Доклад: Эстония осталась последней страной в ЕС без налога на автомобили

"К 2030 году в рамках зеленого перехода Европейский союз должен сократить количество чистых выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% по сравнению с 1990 годом. Это означает, что налогообложение транспорта должно быть решено таким образом, чтобы это побуждало жителей выбирать более экологичный транспорт", — сказал эксперт центра Магнус Пийритс.

По его словам, в связанных с природопользованием налогах в Эстонии по сравнению со средними показателями в ЕС выше удельный вес акцизов на топливо и плат за ресурсы и загрязнение.

В то же время налоговые поступления, связанные с электроэнергией, более чем в три раза ниже, чем в среднем по ЕС.