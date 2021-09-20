20.09.2021, 16:15
Доклад: Эстония осталась последней страной в ЕС без налога на автомобили(75)
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Эстония является единственным государством в Европейском союзе, где для оказания влияния на предпочтения населения при выборе транспорта не взимается налог на автомобили, а в целом налогообложение транспорта в Эстонии в одиннадцать раз ниже среднего по ЕС, говорится в докладе, опубликованном Центром мониторинга развития. Об этом сообщает rus.err.
"К 2030 году в рамках зеленого перехода Европейский союз должен сократить количество чистых выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% по сравнению с 1990 годом. Это означает, что налогообложение транспорта должно быть решено таким образом, чтобы это побуждало жителей выбирать более экологичный транспорт", — сказал эксперт центра Магнус Пийритс.
По его словам, в связанных с природопользованием налогах в Эстонии по сравнению со средними показателями в ЕС выше удельный вес акцизов на топливо и плат за ресурсы и загрязнение.
В то же время налоговые поступления, связанные с электроэнергией, более чем в три раза ниже, чем в среднем по ЕС.