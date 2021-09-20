В Кохтла-Ярве на посвященном инновациям демо-дне выступит создатель Angry Birds

Тема демо-дня, который начнется в 15.00, звучит как ”Инновации: что, зачем и почему”, а амбициозная цель — объединить промышленный сектор, сектор инфотехнологий и местные самоуправления, а также вдохновить предпринимателей мыслить более масштабно.

Что такое инновации в действующих компаниях? Почему не стоит их бояться, несмотря на то, что на первый взгляд инновация кажется чем-то далеким, сложным для понимания и дорогим, почему следует сотрудничать со стартапами и чему крупные компании должны обязательно научиться у стартапов, — на все эти вопросы вы совершенно определенно найдете ответы на демо-дне.

По словам Ольги Курдовской, руководителя программы Tehnopol Startup Inkubaator в Нарве, такие дни, бесспорно, важны и нужны, особенно сегодня, когда Ида-Вирумаа переживает не самые лучшие времена, когда чувствуется некая разобщенность и нестабильность.

”Многие дезориентированы, и чем быстрее мы начнем реальное сотрудничество, такое, при котором станет возможным перенимать опыт друг друга, тем крепче будем стоять на ногах. Необходимо быть открытыми к свершениям не только на словах, но и на деле, и этот демо-день организован для налаживания конкретных связей и для того, чтобы те, у кого уже получилось, своим примером вдохновили остальных, возможно. сомневающихся в собственных силах”, — отметила Ольга Курдовская.

Председатель городского собрания Кохтла-Ярве и член совета Целевого учреждения Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа Рийна Иванова отметила важность того, что такой демо-день проходит именно в Ида-Вирумаа и конкретно в Кохтла-Ярве.