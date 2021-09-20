В Кохтла-Ярве на посвященном инновациям демо-дне выступит создатель Angry Birds(1)
Тема демо-дня, который начнется в 15.00, звучит как ”Инновации: что, зачем и почему”, а амбициозная цель — объединить промышленный сектор, сектор инфотехнологий и местные самоуправления, а также вдохновить предпринимателей мыслить более масштабно.
Что такое инновации в действующих компаниях? Почему не стоит их бояться, несмотря на то, что на первый взгляд инновация кажется чем-то далеким, сложным для понимания и дорогим, почему следует сотрудничать со стартапами и чему крупные компании должны обязательно научиться у стартапов, — на все эти вопросы вы совершенно определенно найдете ответы на демо-дне.
По словам Ольги Курдовской, руководителя программы Tehnopol Startup Inkubaator в Нарве, такие дни, бесспорно, важны и нужны, особенно сегодня, когда Ида-Вирумаа переживает не самые лучшие времена, когда чувствуется некая разобщенность и нестабильность.
”Многие дезориентированы, и чем быстрее мы начнем реальное сотрудничество, такое, при котором станет возможным перенимать опыт друг друга, тем крепче будем стоять на ногах. Необходимо быть открытыми к свершениям не только на словах, но и на деле, и этот демо-день организован для налаживания конкретных связей и для того, чтобы те, у кого уже получилось, своим примером вдохновили остальных, возможно. сомневающихся в собственных силах”, — отметила Ольга Курдовская.
Председатель городского собрания Кохтла-Ярве и член совета Целевого учреждения Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа Рийна Иванова отметила важность того, что такой демо-день проходит именно в Ида-Вирумаа и конкретно в Кохтла-Ярве.
”Судя по списку участников, предстоящий демо-день будет весьма плодотворным, надеюсь, что и для города Кохтла-Ярве, для наших предпринимателей. Информация, полученная ”из первых рук” может для кого-то стать стартовой точкой взлета его предприятия. Я благодарю своих партнеров из Технополя за стремление внести в жизнь города свежие идеи и новшества, за стремление вложить уверенность в наших начинающих и действующих предпринимателей. Уже сегодня мы совместно проводим конкурс инноваций, можем говорить, что город стал площадкой для испытания двух инновационных идей, и буквально через несколько дней мы узнаем имена новых победителей конкурса. Город должен идти в ногу со временем, и такой опытный и профессиональный партнер как Технополь является для нас большим помощником”.
Научный парк Технополь это городок науки и бизнеса, который помогает быстрее расти начинающим и развивающимся технологическим предприятиям. Интеллектуальный исследовательский кампус расположен в Мустамяэ, Таллинн, в том же городке, что и TalTech. Свое место здесь также нашли такие авторитетные технологические компании, как Skype, Cybernetica, Starship Technologies, Ektaco, SMIT и более 200 других.
Цель Технополя как одного из крупнейших исследовательских и деловых городков Скандинавии — внести свой вклад в появление и рост технологических компаний мирового уровня в Эстонии и поддержать их выход на зарубежные рынки. Для этого предлагается комплексное решение начиная от бизнес-недвижимости и заканчивая услугами по развитию бизнеса на основе потребностей в трех основных областях: умный город, зеленые технологии и медицинские технологии.
Программа демо-дня:
15.00-15.30 регистрация участников
15.30-15.40 вступительное слово председателя Кохтла-Ярвеской городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова и руководителя научного и делового городка Технополь Индрека Орава
15.40-16.00 Мотивирующая речь Питера Вестербаки
16.00-16.20 международная торговая платформа B2B Merxu как одна из возможностей продаж на промышленном рынке, исполнительный директор Merxu.com Кайдо Рая
16.20-16.40 Внедрение инноваций в компании Eesti Energia на примере Enefit idea Hub, Кади Штайнберг, руководитель Idea Bank and Partnerships
16.40-17.00 Использование систем верификации и идентификации в современных реалиях. Задачи и вызовы, коммерческий директор CAV Solution Юрий Тарасенков и менеджер по развитию бизнеса Дмитрий Пименов
17.00-17.20 кофе-пауза
17.20-18.40 Дебаты: ”Являются ли инновации панацеей для сохранения конкурентоспособности и развития региона?” (член правления ЦУ "Развитие промышленности Ида-Вирумаа Теэт Куусмик, создатель Angry Birds Питер Вестербака, менеджер по развитию бизнеса в CAV Solution Дмитрий Пименов, менеджер по развитию бизнеса в Tbhawt Manufacturing Андрей Киисвек). Модератор дискуссии руководитель стартап-инкубатора Технополь Кадри Таммай.
18.40-20.00 нетворкинг
Языки мероприятия — эстонский и английский, но задавать свои вопросы можно будет и по-русски.
ВАЖНО! Мероприятие бесплатное, но необходимо учитывать действующие ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Это означает, что перед участием в мероприятии участники должны предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19 либо справку о том, что переболели. Есть возможность сделать тест на месте. Стоимость теста 10 евро.