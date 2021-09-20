Pfizer: вакцина против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет безопасна и эффективна

Компания протестировали схему введения двух доз по 10 микрограммов — это примерно треть дозировки, используемой для подростков и взрослых, — с интервалом в три недели. Согласно полученным данным, прививки хорошо переносились и вызывали стойкий иммунный ответ. Что касается побочных эффектов, то они сопоставимы с теми, которые наблюдались в исследовании более старшей возрастной группы — от 16 до 25 лет.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, общие побочные эффекты для подростков и взрослых выражаются в усталости, головной боли, мышечной боли, ознобе, лихорадке и тошноте.

Результаты исследования, в котором участвовало более 2200 детей, будут переданы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и другие регулирующие органы здравоохранения в ближайшее время, заявляет компания.

”Мы стремимся расширить защиту, которую обеспечивает вакцина, на более юное поколение. Особенно это актуально, потому что по нашим данным, Delta представляет существенную угрозу для детей. Сейчас мы ждем разрешения регулирующих органов”, — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

На данный момент вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech одобрена FDA для людей в возрасте от 12 лет, а вакцины Moderna и Johnson&Johnson разрешены для взрослых.

Ожидается, что на этой неделе FDA примет решение о том, какие группы смогут получить третью дозу или повторить вакцинацию Pfizer. Консультативный комитет FDA в пятницу единогласно рекомендовал бустерные вакцины Pfizer людям в возрасте 65 лет и старше, а также другим наиболее уязвимым группам населения.