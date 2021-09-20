Жители Ласнамяэ снова попались на удочку телефонных мошенников

16 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 47-летней женщине из Ласнамяэ позвонили якобы из банка Swedbank и сообщили, что на ее счету была совершена подозрительная сделка. Лжеработник банка попросил женщину войти в интернет-банк, чтобы установить на банковскую карту защитную программу, что пострадавшая и сделала. Позже она обнаружила, что с ее счета был совершен перевод на сумму в 6200,90 евро.

17 сентября поступило сообщение о том, что 51-летнему жителю Хааберсти позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что с его счета кто-то пытается оплатить покупку в интернет-магазине. Его попросили войти в интернет-банк и ввести пин-коды, что он и сделал. После этого с его счета исчезли 8000 евро. Мужчина сразу же поехал в банковскую контору и написал заявление об аннулировании платежа.

17 сентября поступило сообщение о том, что за день до этого 38-летнему жителю Ласнамяэ позвонили и представились работником Swedbank. Звонивший сообщил, что со счета мужчины якобы пытались совершить подозрительный платеж. Лжеработник банка попросил мужчину войти в интернет-банк, чтобы установить на банковскую карту защитную программу, что пострадавший и сделал. Позже выяснилось, что с его счета исчезла сумма в размере 9998,32 евро.

Как распознать звонки мошенников и не остаться без своих сбережений?



Признаки опасности

Кто-то, кто представляется сотрудником банка, спрашивает данные Вашей банковской карты или доступ к банковскому счету. Помните, настоящий банковский служащий о таких вещах никогда не спросит!

Зачастую мошенники представляются сотрудниками службы безопасности или внутреннего контроля банка, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, а также пытаются убедить человека, что именно они не мошенники.

Если после "Нет, спасибо!" вам снова звонят с неизвестных номеров, советуем не отвечать на такие звонки.