20.09.2021, 13:15
КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве(8)
Valery Sharifulin/TASS/Scanpix
КПРФ планирует провести акции в Москве по итогам выборов в Госдуму, заявил в понедельник "Интерфаксу" зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин.
Партия подала заявки на проведение акций 25 сентября и 3 октября,.
По словам Кашина, акции также "будут проходить по всей России".
"Мы будет подводить итоги на улице", — добавил Кашин.
Согласно последним данным ЦИК РФ, Партия "Единая Россия" после обработки 90,3% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,65% голосов избирателей.
КПРФ набирает 19,56%, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 7,38%.