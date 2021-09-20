Странности голосования и автозаки в центре Москвы: что происходит в России, пока идет подсчет голосов

”Единая Россия” набирает почти 50% по партийным спискам. С учетом результатов по одномандатным округам у нее будет больше 300 мандатов — это конституционное большинство. У коммунистов — 19,5%, у ЛДПР — 7,5%, у ”Справедливой России” — тоже около 7%. В Госдуму, похоже, проходит пятая партия — ”Новые люди” набрали чуть больше 5%.

С электронным голосованием все очень подозрительно: результаты по Москве (а это два миллиона избирателей) до сих пор не опубликованы. Дистанционно голосовали еще в шести регионах (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области) — там ”Единая Россия” набирает 54%. На всех губернаторских выборах побеждают действующие главы регионов.

В Хабаровском крае выиграл Михаил Дегтярев, Рамзан Кадыров получил в Чечне 99,7% голосов. Наблюдатели насчитали сотни нарушений. В Петербурге задержали членов избиркомов — там результаты выборов не публиковали до трех часов ночи. ЦИК назвал выборы самыми прозрачными. На Пушкинской площади в центре Москвы — колонны автозаков.

С самого утра 20 сентября власть стягивает автозаки к Пушкинской площади в Москве, чтобы предъявить обществу результаты "самых честных выборов в мире"...



По итогам электронного голосования в Москве победили ТОЛЬКО кандидаты Единой России и ее "самовыдвиженцы" pic.twitter.com/Wh5Ffui4ec — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) September 20, 2021