20.09.2021, 12:33
ВИДЕО | Хоккеист чуть не погиб после удара головой о борт
Фото: Scanpix
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги ”Детройт Ред Вингз” Джаред Макайзек потерял сознание во время матча тренировочного лагеря против ”Коламбус Блю Джекетс”, сообщает Twitter команды из Детройта.
Молодой хоккеист ударился головой о борт после силового приема со стороны форварда Джеймса Малатесты. После этого Макайзек потерял сознание.
”Он пришел в себя и чувствует все свои конечности. В качестве меры предосторожности он был доставлен в местную больницу для дальнейшего наблюдения”, — говорится в сообщении ”Детройта”.