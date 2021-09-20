ВИДЕО | Хоккеист чуть не погиб после удара головой о борт

Молодой хоккеист ударился головой о борт после силового приема со стороны форварда Джеймса Малатесты. После этого Макайзек потерял сознание.

”Он пришел в себя и чувствует все свои конечности. В качестве меры предосторожности он был доставлен в местную больницу для дальнейшего наблюдения”, — говорится в сообщении ”Детройта”.

