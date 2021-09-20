Вакцинационный автобус проработает в Ласнамяэ еще десять дней

”Приглашаю жителей Ласнамяэ в вакцинационный автобус, который проедет по всему нашему району и где можно удобно и возле дома сделать прививку от COVID-19. Стоит отметить, что вакцинационный автобус Медицинского центра Confido — очень удобное место при нынешней прохладной и ветреной погоде, чтобы переждать необходимые 15 минут после укола под наблюдением медиков”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido.

Сегодня, 20 сентября вакцинационный автобус остановится возле магазина Maxima X на Вирби, 12. Завтра, 21 сентября автобус будет работать возле магазина магазина Rimi на Викерласе, 23. В среду, 22 сентября все желающие приглашаются в автобус возле спортхолла на Пунане, 45, в четверг, 23 сентября возле магазина Rimi на Калевипоя пыйк, 8 и в пятницу на променаде Паэ (по адресу Паэ, 78). В субботу автобус остановится возле торгового центра Idakeskus (Пунане, 16b) и в воскресенье возле торгового центра Ülemiste (Суур-Сыямяэ, 4). Все дни и на всех остановках вакцинационный автобус будет работать с 11 до 19 часов.

Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ до 30 сентября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. С графиком и остановками вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).