20.09.2021, 11:52
Названы имена еще двух советников будущего президента Алара Кариса(5)
Foto: Priit Simson
В команду нового президента Эстонии Алара Кариса, который вступит в должность 11 октября, войдут и двое журналистов Эстонской общественно-правовой телерадиовещательной корпорации (ERR) Тоомас Сильдам и Индрек Тройфельд.
Сильдам станет советником Кариса по внутренним вопросам, а Тройфельд займет пост пресс-секретаря главы государства, пишет rusERR.
Оба ранее уже работали в канцелярии президента — Сильдам во время президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса, Тройфельд — во время президентского срока Леннарта Мери.
В настоящее время Сильдам работает в редакции порталов ERR, а Тройфельд — в редакции "Актуальной камеры". После перехода на новую работу они покинут ERR.
Ранее сообщалось, что Алар Карис выбрал главу президентской канцелярии и советников.