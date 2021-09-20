Сегодня на Пальяссаареской очистной станции открывается новый этап механической очистки

Сегодня, 20 сентября 2021 года, в 12:30 на Пальяссаареской очистной станции состоится открытие нового этапа механической очистки. В рамках мероприятия обзор проекта представят мэр Таллинна Михаил Кылварт, руководитель концерна OÜ Utilitas и председатель совета AS Tallinna Vesi Прийт Койт, а также исполнительный директор AS Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

По словам Александра Тимофеева, новое современное оборудование очистной станции обеспечит более надежную и эффективную очистку сточных вод для жителей столицы. ”В ходе работ по реконструкции Пальяссаареской очистной станции были построены новые бассейны сепарации песка и сопутствующие сооружения, а также модернизировано имеющееся технологическое оборудование. Построены новые впускные и выпускные каналы, жироуловители с биофильтром и канал от комплекса очистных решеток. Это позволяет поддерживать качество сбрасываемых в море сточных вод на очень хорошем уровне и сохранять чистоту Балтийского моря”, — пояснил Тимофеев.

Это самая крупная инвестиция компании за последнее десятилетие — общая стоимость составила 7,8 миллиона евро. Проект реализовали RVT Ehitus OÜ и OÜ Mapri Ehitus. Договор был подписан в декабре 2019 года, строительные работы стартовали в начале 2020 года и были завершены в июле этого года, после чего начались испытания системы.

Механическая очистка — первый этап очистки сточных вод, в ходе которого от поступающих на станцию сточных вод отделается крупный мусор, песок или прочие физические частицы. На этапе механической очистки сточные воды сначала проходят через решетки для удаления мусора, а затем попадают в песколовки. Затем вода поступает в первичный отстойник, что завершает этап механической очистки.