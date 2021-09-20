Cвалка шин в ”Рябинке”: возможно ли такое в Эстонии?(5)
Обратившаяся в редакцию женщина просила не указывать в газете ее данные, однако подчеркнула, что ее имя хорошо известно официальным лицам, к которым за последние четыре года она не раз обращалась.
”В 2017 году мы обнаружили на расположенном рядом с нашим садовом участке более 600 отработанных автомобильных покрышек и груды строительного и прочего мусора. Далее мы столкнулись с тем, что владелец соседнего участка постоянно сжигает этот мусор. Обращения к соседям не возымели действия, и мы вынуждены были обратиться в Нарвскую городскую управу, где нас перенаправили к специалисту по экологии Дмитрию Дьякову, переписка с которым длилась около 3-х лет и ни к чему не привела, хотя первоначально специалист произвел благоприятное впечатление, пообещав решить проблему”, — пишет заявительница.
По ее словам, в 2018 и 2019 годах она, жительница Петербурга, не слишком хорошо знакомая с местными порядками, приезжая в Эстонию, постоянно обращалась в различные инстанции: Нарвскую горуправу, Департамент окружающей среды, в полицию, в Спасательный департамент (так как из-за сжигания мусора был риск возникновения пожара), а также звонила по инфотелефону 1313. ”Из каждого ведомства с тобой общается вежливый сотрудник, который предельно корректно и лаконично объясняет, почему он конкретно и его служба не могут нам помочь. За 4 года существования этой проблемы количество мусора и покрышек на проблемном участке увеличилось в десятки раз. И получается, что проблема есть, Закон об экологии в Эстонии тоже есть, но решать саму проблему никто не собирается”, — написала нам петербурженка.
Трудно поверить, засомневались мы, что в Эстонии может так грубо нарушаться Закон об отходах, и обратились в Департамент окружающей среды. Вероника Плотникова, специалист Департамента по связям с общественностью, переговорила с нынешним руководителем бюро по осуществлению надзора Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис, и сообщила нам: ”Действительно, в 2017 году после поступившей жалобы бывший руководитель бюро по осуществлению надзора Департамента окружающей среды (в то время Keskkonnainspektsioon) совместно с представителем Нарвской горуправы посетили данное место.
После чего специалисты Нарвской горуправы взяли это дело под свой контроль, поскольку частные территории находятся в ведении местных самоуправлений, в том числе и территории садовых кооперативов. Последняя жалоба поступила к нам в 2019 году, она была перенаправлена в Нарвское городское самоуправление, поскольку в то время они уже занимались этим вопросом”.
Главный специалист службы охраны порядка Нарвского городского самоуправления Дмитрий Дьяков подтвердил, что поступившие в 2017 году жалобы о незаконной свалке мусора на дачном участке в СТ ”Рябинка” департамент проверял, они подтвердились и было начато соответствующее производство, владелец участка получил предписание, и в 2018 году предоставил справку об утилизации 282 кг отходов. Однако история на этом не закончилась: проблемный садовый участок еще несколько раз проверялся, в том числе — и после каждого обращения от соседки, но в дальнейшем нарушений выявлено не было.
Но, как пояснила ”НГ” обратившаяся в редакцию жительница Петербурга, владелец незаконной свалки стал действовать хитрее: покрышки укладываются на участке ровными рядами, а затем маскируются гравием. Очевидно лишь, что высота соседнего участка растет — сейчас он возвышается над соседними примерно на 70-90 см, пояснила нам читательница.
”Если обнаружится, что хозяин данного участка действительно маскирует свои отходы гравием, то это может стать основанием для возбуждения делопроизводства Нарвским городским управлением”, — сообщили нам в Департаменте окружающей среды, добавив, что после нашего обращения лично связались с Дмитрием Дьяковым. Главный специалист по охране порядка сообщил ”НГ”, что после этого звонка он еще раз лично произвел осмотр участка — это было 6 сентября — и никаких нарушений Закона об отходах не обнаружил.
Мы попросили Дмитрия напомнить, что нужно делать в случае обнаружения незаконной свалки. ”Необходимо обращаться в то местное самоуправление, на территории которого эта свалка находится. Сотрудники управы попытаются выяснить виновника загрязнения и сделать ему предписание или наложить штраф.
В случае, если это будет невозможно сделать, за ликвидацию свалки будет отвечать хозяин земли”, — ответил специалист.