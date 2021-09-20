Комиссия Госдумы предложила признать нежелательными более 20 иностранных НПО за вмешательство в выборы

”Это была спланированная кампания по распространению „подсказок” и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования”, ― заявил Пискарев.

По его словам, иностранные НПО во время избирательной кампании ”открыто призывали” Facebook, Twitter и Google не удалять запрещенный контент по требованию российского законодательства.

Пискарев сообщил, что зарубежные НПО ”массово распространяли фейки о выборах”. По его словам, в первую очередь это относится к информации движения наблюдателей ”Голос”.

”Есть информация о прямой финансовой и косвенной зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов. Имеются факты обучения за границей провокаторов, специально обученных по срывам выборов”, ― сказал Пискарев.

По его словам, зафиксированы публичные призывы ”на русском языке из-за рубежа” организовывать DdoS-атаки на систему электронного голосования.

Пискарев также заявил о ”враждебной пропагандистской кампании западных СМИ по дискредитации избирательной системы России”. По его словам, речь идет в первую очередь о СМИ США, Великобритании, Франции и Чехии.

Глава комиссии также сообщил о незаконной агитации со стороны Goggle и Apple.

По словам Пискарева, после оглашения итогов выборов ”при поддержке зарубежных СМИ, НПО будет развернута массированная, такая мощная кампания” по непризнанию выборов и оспариванию их результатов.

15 сентября представителей Apple и Google пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы в Госдуму. На следующий день глава комиссии Андрей Климов сообщил, что Генпрокуратура России потребовала от руководства Apple и Google устранить нарушения, ”способствующие вмешательству в выборы” в Госдуму.