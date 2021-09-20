За сутки коронавирус диагностирован у 366 человек, умерли два пациента

По состоянию на утро 20 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 151 человек. Всего в больницах находится 175 пациентов с коронавирусом, из них 127 человек (72,6%) не были вакцинированы, у 48 человек (27,4%) курс вакцинации завершен.

В течение последних суток был проведен анализ 4418 тестов на коронавирус, результат 366 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 274 человека не были вакцинированы и 92 полностью прошли курс вакцинации.

В течение суток в больницах было открыто 18 новых историй болезни. Умерли два человека: 79-летний и 84-летний мужчины.

За сутки было введено 1753 дозы вакцины, в общей сложности введено 1 334 949 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,1%.

Более подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu