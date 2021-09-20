В Перми открыли стрельбу в университете. Погибли люди

Телеканал РЕН опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа здания.

Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе, сообщает телеграм-канал 112.

По предварительным данным, пострадали два человека. Позже сообщили, что три человека скончались в результате стрельбы в Пермском государственном университете, ещё двое пострадали.

Затем количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5, пишет телеграм-канал 112, при этом, там заявляют, что стрелок ликвидирован. РБК пишет, что стрелок в Перми был вооружен огнестрельным, а не травматическим оружием.

В социальных сетях учебное заведение распространяет следующую информацию: