В Перми открыли стрельбу в университете. Погибли люди

Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Преступник в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего направился к восьмому корпусу вуза. Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. В вузе отменили все занятия.

Пермь.В университете идёт стрельба, молодые люди выпрыгивают из окон, уже сообщают есть погибшие. И суток не прошло после самого умного голосования. pic.twitter.com/sm0J47s8Dq — Dsm5/code298.8F28🇮🇱🇫🇷 (@8f28Dsm5) September 20, 2021

При стрельбе в Пермском университете погибли восемь человек, еще 19 пострадали, сообщили в Следственном комитете и Минздраве. Как пишет РБК, у стрелка было огнестрельное оружие.

Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет. Первоначально сообщалось, что его убили, но эта информация не подтвердилась. При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и получил ранение. Позже вуз сообщил, что стрелок убит. Напавший на Пермский университет погиб, сообщили и в пресс-службе вуза. Об этом также сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает ТАСС.

По словам Махонина, сейчас проверяется информация о возможных сообщниках нападавшего.

Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, пишут ”112” и Baza. По данным СК, стрельбу устроил студент вуза. Перед стрельбой Бекмансуров оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. Текст можно прочитать здесь.

"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал"

Это слова Тимура Бекмансурова — предположительного стрелка. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".