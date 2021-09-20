В Перми открыли стрельбу в университете. Погибли люди(27)
Телеканал РЕН опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа здания.
Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе, сообщает телеграм-канал 112. Правоохранительные органы задержали стрелка в 10:10 по эстонскому времени.
По предварительным данным, пострадали два человека. Позже сообщили, что три человека скончались в результате стрельбы в Пермском государственном университете, ещё двое пострадали. Затем количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5, пишет телеграм-канал 112, при этом, там заявляют, что стрелок ликвидирован. РБК пишет, что стрелок в Перми был вооружен огнестрельным, а не травматическим оружием.
Напавший на Пермский университет погиб, сообщили в пресс-службе вуза. Об этом также сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает ТАСС.
По словам Махонина, сейчас проверяется информация о возможных сообщниках нападавшего.
По предварительным данным, стрелявший — 18-летний Тимур Бекмансуров.
В социальных сетях учебное заведение распространяет следующую информацию:
"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал"
Это слова Тимура Бекмансурова — предположительного стрелка. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.
Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".