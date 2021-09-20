20.09.2021, 09:57
В Перми открыли стрельбу в университете. Есть пострадавшие
Mobiilifoto: RusDelfi
В Перми неизвестный открыл стрельбу в здании государственного университета. Об этом ”Медузе” сообщили свидетели произошедшего.
Телеканал РЕН опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа здания.
Преступник, открывший стрельбу в пермском университете забаррикадировался в 8 корпусе, сообщает телеграм-канал 112.
По предварительным данным, пострадали два человека.
В социальных сетях учебное заведение распространяет следующую информацию: