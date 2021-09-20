Стрельба в Пермском университете. Что известно сейчас(125)
Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Преступник в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего направился к восьмому корпусу вуза. Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. В вузе отменили все занятия.
При стрельбе в Пермском университете погибли восемь человек, еще 19 пострадали, сообщили в Следственном комитете и Минздраве. Как пишет РБК, у стрелка было огнестрельное оружие.
Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет. Первоначально сообщалось, что его убили, но эта информация не подтвердилась. При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и получил ранение. Позже вуз сообщил, что стрелок убит. Напавший на Пермский университет погиб, сообщили и в пресс-службе вуза. Об этом также сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает ТАСС.
По словам Махонина, сейчас проверяется информация о возможных сообщниках нападавшего.
Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, пишут ”112” и Baza. По данным СК, стрельбу устроил студент вуза. Перед стрельбой Бекмансуров оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. Текст можно прочитать здесь.
"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал"
Это слова Тимура Бекмансурова — предположительного стрелка. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.
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Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".
18-летний стрелок Тимур Бекмансуров учился на юридическом факультете, специальность — судебный эксперт.
Со слов студентов, система оповещения об опасности в здании не сработала.
По словам сотрудников частной охранной организации ”Арсенал-Регион”, которая занимается охраной университета, чоповцы сразу набрали экстренные службы (112 и скорую) после атаки. Но там никто не брал трубки.
На входе в университет стояли два охранника — Бекмансуров застрелил одного из них. Во время атаки было нажато три тревожных кнопки: две в 11:31, и одна в 11:43 по местному времени.
Договор Пермского государственного университета с охранной фирмой ”Арсенал-Регион” действует до 2022 года, сообщили РБК в вузе. В учебном заведении пояснили, что ”тревожная кнопка” не сработала из-за того, что охранник был убит одним из первых, и в первые моменты после начала стрельбы некому было ее нажать. Также, по информации из вуза, экстренные телефоны служб отвечали с большой задержкой.
Как сообщил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, вуз находился под охраной частной организации. ”По сигналу ”тревога”, поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии. В данный момент на месте происшествия работает инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии. ”Сотрудники Росгвардии также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в районе места происшествия”, — сказал он. Грибакин добавил, что нападавший владел охотничьим оружием на законных основаниях.
Бекмансуров отучился в университете 10 дней. По рассказу его друга, он всегда ходил на пары, поэтому сегодня, когда Тимур с утра не пришел, все удивились.