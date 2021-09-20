ОПРОС | EKRE самая популярная партия в Ида-Вирумаа

По данным опроса Turu-Uuringute AS по заказу ERR, EKRE стала очевидным лидером в Ида-Вирумаа, где консерваторов поддерживает 41% избирателей, а Партия реформ — в Центральной Эстонии с рейтингом 29%.

В Таллинне лидирующую позицию делят Центристская партия (23%), Партия реформ (22%) и "Эстония 200" (21%).

По регионам у EKRE самая низкая популярность в Таллинне (15%), у Партии реформ — в Ида-Вирумаа (14%), а у Центристской партии — в Северной Эстонии (9%, за исключением Таллинна).

В контексте приближающихся муниципальных выборов, которые состоятся 17 октября, следует учитывать, что опрос отражает только ситуацию среди граждан Эстонии, достигших избирательного возраста, в то время как на местных выборах могут также голосовать все постоянные жители страны независимо от гражданства.