ФОТО | В центре Таллинна было парализовано трамвайное движение

Читатель уточнил, что трамваи встали на направлении из Кадриорга в центр города. К 9 утра движение нормализовалось и пробка из 6-7 трамваев рассосалась.

"На перекрестке ул. Крейцвальди и Нарвского шоссе примерно в 8.20 произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля. По предварительным данным, виновником ДТП стал трамвай. Люди не пострадали, но какое-то время движение стояло. Дальше случай будет разбирать страховая компания", - заявили Delfi в пресс-службе полиции.