20.09.2021, 08:53
ФОТО | В центре Таллинна было парализовано трамвайное движение(20)
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Читатель прислал в редакцию фотографии, на которых видно, что в центре Таллинна на Нарвском шоссе встало трамвайное движение.
Читатель уточнил, что трамваи встали на направлении из Кадриорга в центр города. К 9 утра движение нормализовалось и пробка из 6-7 трамваев рассосалась.
"На перекрестке ул. Крейцвальди и Нарвского шоссе примерно в 8.20 произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля. По предварительным данным, виновником ДТП стал трамвай. Люди не пострадали, но какое-то время движение стояло. Дальше случай будет разбирать страховая компания", - заявили Delfi в пресс-службе полиции.