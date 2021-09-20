В понедельник в Эстонии вновь подскочили цены на электроэнергию

Хотя цена электричества снизилась во второй половине прошедшей недели, новая неделя начинается с резкого повышения цен на электроэнергию, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Биржевые цены на электроэнергию в сентябре этого года установили несколько рекордов, достигнув 160,36 евро в среду, 15 сентября.

До этого года рекордная цена в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии была зафиксирована 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.