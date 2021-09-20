20.09.2021, 08:15
В понедельник в Эстонии вновь подскочили цены на электроэнергию
Foto: Hendrik Osula
Биржевые цены на электроэнергию на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии в понедельник выросли на 54,9% до 144,80 евро за мегаватт-час по сравнению с воскресеньем, что является третьим результатом по дороговизне в истории цен на электроэнергию.
Хотя цена электричества снизилась во второй половине прошедшей недели, новая неделя начинается с резкого повышения цен на электроэнергию, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Биржевые цены на электроэнергию в сентябре этого года установили несколько рекордов, достигнув 160,36 евро в среду, 15 сентября.
До этого года рекордная цена в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии была зафиксирована 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.