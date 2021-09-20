Объем производства возобновляемой электроэнергии Enefit Green за год увеличился на 75%

Львиная доля производства приходится на ветропарки Эстонии и Литвы, которые в августе произвели 76 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии. Объем производства ветряной электроэнергии был на 118 процентов выше, чем за тот же период годом ранее.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, хорошие ветровые условия обеспечили на 75% больший объем производства, но для того, чтобы и в долгосрочной перспективе был повод для радости, необходимо быстро развивать новые мощности по производству ветряной энергии. ”Спрос на электроэнергию продолжает расти и добавление новых мощностей по производству возобновляемой энергии крайне важно. Сегодня вопрос уже не в том, сколько имеется ветра и солнца, а в том, что у нас слишком мало производственных мощностей возобновляемой энергии здесь, в Эстонии”, — прокомментировал Кярмас.

Кярмас подчеркнул, что развитие возобновляемой энергии с максимальной эффективностью и в очень больших объемах помогает против высоких цен на электроэнергию. ”Сегодня в Эстонии самая дешевая электроэнергия производится на наземных ветропарках. Более обширная электрификация — это более быстрый, дешевый и экологически безопасный путь к углеродно-нейтральной экономической модели. Мы видим большой интерес компаний к долгосрочным контрактам на возобновляемую энергию, чтобы потреблять электроэнергию более экономично и экологично”, — добавил Кярмас.

Благодя разнообразному производственному портфелю в производственных результатах за август содержатся объемы, произведенные ветропарками в Эстонии и Литве, солнечными электростанциями в Эстонии и Польше, а также теплоэлектростанциями в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанцией Кейла-Йоа и решением возобновляемой энергии на острове Рухну. В общей сложности почти 20 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии.

Помимо возобновляемой электроэнергии, станции совместного производства Enefit Green в Иру, Пайде, Валка и Броценах в августе произвели 51 гигаватт-час тепла.

Enefit Green — входящее в концерн Eesti Energia предприятие, которому на четырех рынках — в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. В 2020 году предприятие произвело в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии.