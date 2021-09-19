Роналду забивает — "Манчестер Юнайтед" выигрывает

В матче с "Вест Хэмом" гол случился на 34 минуте, когда "манкунианцы" уже проигрывали 0:1. Криштиану добил мяч после того, как вратарь "молотков" Фабьянски отразил его же удар. Защитники просто не успевали накрыть португальца.

Во втором тайме "МЮ" владел инициативой, но победный гол смог забить только на 89 минуте, отличился Лингард. Его гол мог и не стать победным, так как судья назначил пенальти в ворота "Манчестера" на 5 добавленной минуте, но Де Хеа справился с ударом Нобла.

"Манчестер Юнайтед" набирает 13 очков и теперь в Англии троевластие — столько же у "Челси" И "ливерпуля".