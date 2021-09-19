Нынешние псевдовыборы — малозначительный эпизод, который через пару недель забудется

Теперь, когда выборы закончились и мое высказывание не повредит ”Умному голосованию”, хочу объяснить, почему я считаю эту затею ошибкой. Я говорю не о практических результатах, не о том, сработает ”УГ” или не сработает. Удастся отобрать у партии власти сколько-то мест — прекрасно; не удастся — важность невелика. Главный ущерб диктатуре, как обычно, нанесла она сама — своей непристойной суетой и шахермахерством, которое всем было видно и вызвало раздражение даже у людей аполитичных.

В 2021 году в российской жизни произошла существенная перемена: любая политическая деятельность стала невозможной. Это закономерная стадия эволюции, вернее деградации режима пожизненной диктатуры.

Время политики — выборных кампаний, демонстраций, митингов, легальных оппозиционных организаций — завершилось и снова наступит уже при совсем других обстоятельствах.

Ничего нового или уникального тут нет. Сто с лишним лет назад, при Александре III, происходило то же самое: революционеры посажены или выдавлены в эмиграцию, Россия под ”совиными крылами”, самодержавие вроде бы победило — всех задавило, всё контролирует.

Но конец политической борьбы означает лишь, что противостояние перемещается на иную территорию, причем такую, где диктатура очень слаба. Главная борьба теперь будет не за депутатские мандаты, а за умы и сердца большинства (причем главным образом за сердца).

В этом виде состязаний путинский режим совершенно беспомощен. Он лжив, груб, вороват, продажен, идейно бесплоден. Его можно бояться, но уважать и тем более любить — во всяком случае бесплатно — невозможно.