Первые данные ЦИК РФ указывают на победу "Единой России"

На территории России закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму и органы власти нескольких десятков регионов. В воскресенье, 19 сентября, состоялся итоговый день трехдневного голосования. По данным ЦИК РФ после обработки 8,89 процента протоколов, "Единая Россия"набирает 38,51 процента голосов, КПРФ — 25,19 процента, ЛДПР — 9,61 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 6,68 процента.

По данным экзитполов Института социального маркетинга (ИНСОМАР), партия "Единая Россия" по партийным спискам набрала 45,2 процента голосов, КПРФ — 21 процента, ЛДПР — 8,7 процента, "эсеры" — 7,9 процента.

По предварительным данным ЦИК РФ на 18 часов мск, в выборах приняли участие 45,15 процента избирателей. Явка на электронном голосовании, проходившем в нескольких регионах, составила 93,21 процента.

На многих участках в Москве лидирует КПРФ

По информации The Insider, на многих участках в Москве КПРФ выигрывает у "Единой России", на третьем месте — "Справедливая Россия". По данным первых протоколов участковых избиркомов на Дальнем Востоке, коммунисты и "Единая Россия" получают примерно по трети голосов избирателей.

Между тем, команда бывшего директора ликвидированной "Открытой России" Андрея Пивоварова, находящегося под арестом, опубликовала в Twitter первые протоколы из ЦАО Москвы, свидетельствующие о равном количестве голосов, полученных ЕР и КПРФ, а также третьем месте партии "Яблоко".

В Twitter Андрея Пивоварова также сообщается о поражении "Единой России" на участках Хабаровска и Сахалина, где опубликованы первые протоколы. Из фотографии протокола участка 106, в частности, следует, что коммунисты получили 242 голоса, "единороссы" — 185 голосов. На избирательном участке 183 Санкт-Петербурга, по данным соратников Пивоварова, побеждает кандидат "Яблока" Борис Вишневский и его партия.

На УИКе 183 Петербурга побеждает Борис Вишневский (правильный) и «Яблоко» по спискам. pic.twitter.com/XFiWrp2P1V — Андрей Пивоваров (@brewerov) September 19, 2021