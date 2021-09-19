Посольство РФ в Эстонии удалило российского оппозиционера с участка для голосования

"В 7:20 утра, я, как порядочный наблюдатель, пришёл на УИК 8344 и предъявил следующие документы: решение № 901 политбюро партии Яблоко о назначении меня членом комиссии с правом совещательного голоса, моё согласие на это назначение и паспорт. Мои полномочия член комиссии с правом совещательного голоса (далее ЧПСГ) вступают в силу в момент получения мной этого решения.

А вот что об этом инциденте говорит Артем Тамоян, IT-специалист, живущий и работающий в Эстонии. Молодой человек считает себя оппозиционным активистом, из-за чего вынужден был уехать из России. Был членом комиссии с правом совещательного голоса в 2018 году на выборах Президента РФ – в тот раз всё прошло хорошо и с комиссией не было никаких проблем.

Поскольку включение в состав УИК гражданина с длительным видом на жительство на территории иностранного государства представляло бы собой нарушение норм российского избирательного законодательства — в частности, подпункта ”а” пункта 1, пункта 21-1 статьи 29 Федерального закона ”Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации — участковая избирательная комиссия в ходе своего заседания приняла решение отказать в удовлетворении просьбы российского гражданина, о чем он был информирован".

На данный участок 19 сентября в 7.20 прибыл гражданин России , поставивший вопрос о включении его в состав УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. При этом им было заявлено, что он ”находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы”. Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется.

"В связи с появившимися в социальных сетях обвинениями в адрес участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка № 8344 (г. Таллин, улица Пикк, дом 23) в ”незаконном удалении с участка для голосования” считаем необходимым разъяснить следующее.

Это не полномочия УИК -"допускать" меня или нет, они обязаны принять у меня документы, внести в списком присутствующих на УИК и не мешать мне работать. Председатель Ярлыков Алексей Александрович отказался принимать документы и не внёс меня в список присутствующих. Просьбу дать письменный мотивированный отказ отклонил. В этот момент, я не стал сильно ругаться, так как с участка меня не выгоняли. Были только привычные разговоры "мы определим тебе место, там и будешь сидеть", но их можно смело игнорировать, что я и сделал.

Далее председатель Ярлыков А. А. также отказался принимать заявление (требование) о выдаче копии протокола — документ, который обычно наблюдатели подают заранее, чтобы точно получить протокол. В нём ещё содержится уведомление о ведении фото- и видео- съёмки. Ещё до начала голосования, когда я попытался сфотографировать пустой стационарный ящик, на меня набросился неизвестный мне член комиссии с правом решающего голоса и пытался закрыть телефон руками, с криками о том, что здесь нельзя снимать.

Далее, председатель Ярлыков запретил мне пользоваться мобильным телефоном на территории УИК в принципе. Подкрепить свои устные указания мне своей подписью председатель также отказался. Мотивация, которая я услышал — ”мы не знаем, какой у тебя статус, вот ответит ТИК — разрешим”.

Напоминаю, мои полномочия ЧПСГ начинаются в момент получения мной решения о назначении, а не в момент, когда ”ответит ТИК”. Сформулировать это письменно председатель Ярлыков отказался.

Я сказал, что подожду ровно час (в этот момент всё было спокойно и людей почти не было) и продолжил наблюдать. Между делом, обратил внимание, что книги списка избирателей не прошиты и не опечатаны, а листы не пронумерованы. По заполнении листов, их уносили в какой-то сейф в глубине посольство, куда мне, конечно, было нельзя.

В 09:04 мной была составлена жалоба, которая не была принята членами УИК.