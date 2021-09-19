Посольство РФ в Эстонии удалило российского оппозиционера с участка для голосования(26)
Вот как объяснило свою позицию посольство РФ в Эстонии.
"В связи с появившимися в социальных сетях обвинениями в адрес участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка № 8344 (г. Таллин, улица Пикк, дом 23) в ”незаконном удалении с участка для голосования” считаем необходимым разъяснить следующее.
На данный участок 19 сентября в 7.20 прибыл гражданин России, поставивший вопрос о включении его в состав УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. При этом им было заявлено, что он ”находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы”. Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется.
Поскольку включение в состав УИК гражданина с длительным видом на жительство на территории иностранного государства представляло бы собой нарушение норм российского избирательного законодательства — в частности, подпункта ”а” пункта 1, пункта 21-1 статьи 29 Федерального закона ”Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации — участковая избирательная комиссия в ходе своего заседания приняла решение отказать в удовлетворении просьбы российского гражданина, о чем он был информирован".
А вот что об этом инциденте говорит Артем Тамоян, IT-специалист, живущий и работающий в Эстонии. Молодой человек считает себя оппозиционным активистом, из-за чего вынужден был уехать из России. Был членом комиссии с правом совещательного голоса в 2018 году на выборах Президента РФ – в тот раз всё прошло хорошо и с комиссией не было никаких проблем.
"В 7:20 утра, я, как порядочный наблюдатель, пришёл на УИК 8344 и предъявил следующие документы: решение № 901 политбюро партии Яблоко о назначении меня членом комиссии с правом совещательного голоса, моё согласие на это назначение и паспорт. Мои полномочия член комиссии с правом совещательного голоса (далее ЧПСГ) вступают в силу в момент получения мной этого решения.
Это не полномочия УИК -"допускать" меня или нет, они обязаны принять у меня документы, внести в списком присутствующих на УИК и не мешать мне работать. Председатель Ярлыков Алексей Александрович отказался принимать документы и не внёс меня в список присутствующих. Просьбу дать письменный мотивированный отказ отклонил. В этот момент, я не стал сильно ругаться, так как с участка меня не выгоняли. Были только привычные разговоры "мы определим тебе место, там и будешь сидеть", но их можно смело игнорировать, что я и сделал.
Далее председатель Ярлыков А. А. также отказался принимать заявление (требование) о выдаче копии протокола — документ, который обычно наблюдатели подают заранее, чтобы точно получить протокол. В нём ещё содержится уведомление о ведении фото- и видео- съёмки. Ещё до начала голосования, когда я попытался сфотографировать пустой стационарный ящик, на меня набросился неизвестный мне член комиссии с правом решающего голоса и пытался закрыть телефон руками, с криками о том, что здесь нельзя снимать.
Далее, председатель Ярлыков запретил мне пользоваться мобильным телефоном на территории УИК в принципе. Подкрепить свои устные указания мне своей подписью председатель также отказался. Мотивация, которая я услышал — ”мы не знаем, какой у тебя статус, вот ответит ТИК — разрешим”.
Напоминаю, мои полномочия ЧПСГ начинаются в момент получения мной решения о назначении, а не в момент, когда ”ответит ТИК”. Сформулировать это письменно председатель Ярлыков отказался.
Я сказал, что подожду ровно час (в этот момент всё было спокойно и людей почти не было) и продолжил наблюдать. Между делом, обратил внимание, что книги списка избирателей не прошиты и не опечатаны, а листы не пронумерованы. По заполнении листов, их уносили в какой-то сейф в глубине посольство, куда мне, конечно, было нельзя.
В 09:04 мной была составлена жалоба, которая не была принята членами УИК.
Это достаточно серьёзное нарушение, потому что помимо того, что надо вбросить бюллетени, надо ещё и сделать так, чтобы количество проголосовавших совпало с количеством бюллетеней.
Поэтому когда непрошитые листы приносят непонятно откуда и уносят непонятно куда — это звоночек! Чтобы быть честным, скажу, что списки без проблем согласились оставлять в помещении для голосования на моих глазах. Но полностью нарушение устранено не было.
Также, до момента, когда я был удалён, я обнаружил, что на территории УИК постоянно находятся несколько неизвестных мне сотрудников посольства не являющихся ни членами УИК, ни какой-либо другой группы людей, которой разрешает находится на территории УИК.
Видимо получив ответ от ТИК, председатель Ярлыков продолжил поиски вариантов того, как не допускать меня до наблюдения. После звонков в МИД, Ярлыков потребовал предоставить ему документ, на основе которого, я пребываю на территории Эстонии. Конечно, в письменном виде он делать это отказался. На мой отказ, Ярлыков сказал, что тогда они никак не могут подтвердить мой статус и вынуждены будут меня удалить.
Я показал им лицевую сторону своей ID-карты и даже разрешил сфотографировать. Спустя ещё какое-то время, Ярлыков вернулся с требованием показать ему и дать отсканировать заднюю сторону ID-карты, на что получил отказ. На мой отказ, он и его коллега по посольству (не по УИК, конечно) начали угрожать ”выдворить” меня с участка. В этот момент я прошу обратить внимание на неоднократное превышение должностных полномочий председателем Ярлыковым и абсолютное незнание закона 67-ФЗ.
Приблизительно в 13:50 Ярлыков с тем самым неизвестным мне коллегой по посольству, подошли ко мне с каким-то "решением" о непризнании (или как это назвать Face with tears of joy) меня ЧПСГ. Я начал снимать на видео этот разговор на видео и я вам рекомендую его посмотреть!
Вот видео, на котором запечатлен момент, когда Артема попросили покинуть участок.
Как видите просьбе полиции я подчинился, и спокойно ушёл с участка. Решение об моём удалении Ярлыков выдать мне тоже отказался. В итоге, после 6 часов нахождения меня на участке, у меня нет ни одного документа за подписью хоть кого-нибудь, а по документам УИК, меня там и не было.
Вопрос про мой вид на жительство мне был задан через 5 часов после моего появления на участке. В каком статусе я находился там всё это время? Почему не сразу и почему я находился там тогда всё это время? Потому что дело было не в виде на жительство, а в том, что председателю нужно было время и консультации с ТИК/МИД, чтобы найти законное основание меня оттуда выгнать. Закон чётко определяет, что ЧПСГ запрещается быть тем, кто имеет право на постоянное проживание на территории иностранного государства или иностранное гражданство.
В Эстонии есть ДВА разных права на проживание (вида на жительство): постоянный и временный. У меня именно временный (или срочный), который выдаётся мне, как сотруднику компании и забирается, если я перестаю им жить (подробнее — здесь). В Эстонии право на постоянное проживание называется ПОСТОЯННЫЙ вид на жительство. Мы прекрасно знали про эти нормы (хотя они некоституционны — об этом дальше), поэтому люди с постоянными ВНЖ получили направления наблюдателей, а временными — ЧПСГ.
Несмотря на то, что мы выполнили это требование, эта норма была признана не соответствующей Конституции РФ (подробнее — здесь).
Кстати, КС говорит про члена комиссии с правом решающего голоса в ТИК, а я был назначен членом комиссии с правом совещательного голоса в УИК. Поэтому мнение КС по этому вопросу очевидно, и вы (УИК, ТИК, ЦИК, кто угодно), осознанно ему противоречите. Ну и последнее, это не полномочия УИК проверять какие либо мои документы, кроме паспорта и направления/решения. Председатель фактически шантажом заставил меня показать ВНЖ и скопировал (я не давал вам разрешения на обработку моих персональных данных)".
Подробнее с точкой зрения Артема можно ознакомиться в Twitter здесь.