Новости Эстонии
19.09.2021, 21:38

Посольство РФ в Эстонии удалило человека с участка для голосования

 
Eelhääletamine Vene saatkonnas
Eelhääletamine Vene saatkonnas
Foto: Madis Veltman
В Telegram-канале посольства РФ в Эстонии появилось объяснение инцидента, который активно обсуждается в соцсетях. Пользователи обвиняют должностных лиц в незаконном удалении человека с участка для голосования.

В связи с появившимися в социальных сетях обвинениями в адрес участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка № 8344 (г. Таллин, улица Пикк, дом 23) в ”незаконном удалении с участка для голосования” считаем необходимым разъяснить следующее.

На данный участок 19 сентября в 7.20 прибыл гражданин России, поставивший вопрос о включении его в состав УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. При этом им было заявлено, что он ”находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы”. Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется.

Поскольку включение в состав УИК гражданина с длительным видом на жительство на территории иностранного государства представляло бы собой нарушение норм российского избирательного законодательства — в частности, подпункта ”а” пункта 1, пункта 21-1 статьи 29 Федерального закона ”Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации — участковая избирательная комиссия в ходе своего заседания приняла решение отказать в удовлетворении просьбы российского гражданина, о чем он был информирован.

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