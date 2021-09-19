Посольство РФ в Эстонии удалило человека с участка для голосования
В связи с появившимися в социальных сетях обвинениями в адрес участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка № 8344 (г. Таллин, улица Пикк, дом 23) в ”незаконном удалении с участка для голосования” считаем необходимым разъяснить следующее.
На данный участок 19 сентября в 7.20 прибыл гражданин России, поставивший вопрос о включении его в состав УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. При этом им было заявлено, что он ”находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы”. Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется.
Поскольку включение в состав УИК гражданина с длительным видом на жительство на территории иностранного государства представляло бы собой нарушение норм российского избирательного законодательства — в частности, подпункта ”а” пункта 1, пункта 21-1 статьи 29 Федерального закона ”Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации — участковая избирательная комиссия в ходе своего заседания приняла решение отказать в удовлетворении просьбы российского гражданина, о чем он был информирован.