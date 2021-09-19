Посольство РФ в Эстонии удалило человека с участка для голосования

На данный участок 19 сентября в 7.20 прибыл гражданин России, поставивший вопрос о включении его в состав УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. При этом им было заявлено, что он ”находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы”. Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется.