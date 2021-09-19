19.09.2021, 21:43
На острове Пальма началось извержение вулкана(1)
Screenshot YouTube
Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане, сообщает в воскресенье Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.
Так, над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове замечены клубы черного и белого дыма.
До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.
Ранее в воскресенье власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка тысячи человек.
Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году — тогда извергался вулкан Тенегия.