Март Хельме о сотрудничестве с прокремлевской организацией: что криминального в этом тексте?

Сегодня днем Delfi не удалось связаться с Мартом и Мартином Хельме, хотя они прокомментировали встречу в своем ток-шоу на радио Tre ”Давайте поговорим об этом”.

Согласно Хельме, против них развернули ”кампанию по клевете”.

”Что в этом тексте прокремлевского или работает в пользу Кремля? Речь в основном идет тоталитаризме, людей это беспокоит. Люди беспокоятся об обязательной вакцинации, попирающей их права ”, — сказал Март Хельме: ”Что в этом криминального?”

"Что бы вы ни делали, это не имеет значения. Если это не соответствует либеральной повестке дня и целям либерального фронта — значит, все дело в служении Кремлю ”, — сказал Мартин Хельме. "И эта история "раздувается", вероятно, потому что им больше нечего сказать ”.

Хельме не согласился комментировать эту тему дальше, вместо этого они обсудили освещение в социальных сетях того, что в этом году в списке EKRE значится ”одна молодая симпатичная женщина, которая публикует свои фотографии в OnlyFans ”. По словам Хельме, эта история использовалась, чтобы очернить партию. ”Мы не смущаемся и не воспринимаем этот снимок всерьез”, — сказал Мартин Хельме.

Представитель MTÜ Eesti Vanemad отказался комментировать Delfi сотрудничество с EKRE сегодня днем, но сказал, что утверждения о том, что их движение в некотором роде ”антисемитское”, являются ”полной чепухой и ошибкой”.

Õhtuleht написал в среду, что по словам главы Eesti Vanemad Сергея Тыдыякова, они предложили EKRE сотрудничество, а партия предложила им поддержку СМИ и обмен информацией в ответ. Также было решено начать сбор информации об осложнениях при вакцинации.

Март Хельме сказал Õhtuleht, что у него не было встречи с Eesti Vanemad, хотя он признал, что Тыдыкьяков не был ему неизвестным человеком. ”У меня была встреча с людьми”, — сказал он.