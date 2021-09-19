19.09.2021, 20:50
Главное о выборах в России к вечеру воскресенья
Valery Sharifulin/TASS/Scanpix
Краткие итоги выборов подводит Meduza.
- Общая явка по стране составила 45,15%.
- МВД получило более 750 сообщений о нарушениях, которые, как заявили в ведомстве, никак не повлияли на ход и результаты голосования.
- Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ — Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии — Алании, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Более восьми тысяч бюллетеней признаны недействительными.
- От должностей отстранены четверо председателей участковых комиссий. Возбуждено одно уголовное дело.
- Независимые наблюдатели фиксировали сотни нарушений: от вбросов до подвозов избирателей и ”каруселей”. Некоторые избиратели жаловались, что за них уже кто-то проголосовал.
- На сайте ЦИК включили защиту от автоматического сбора результатов голосования. Элла Памфилова заявила, что это сделано из-за атак на сайт ЦИК.