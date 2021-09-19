"Призываю правительство прислушаться к голосу разума": Раймонд Кальюлайд раскритиковал проверки заведений общественного питания полицией(1)
Я полностью согласен с критикой руководителя Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла в адрес того, как наше государство проверяет наличие у посетителей мест общественного питания наличие справок о вакцинации или о перенесенном COVID.
Цитирую:
”Мне очень стыдно, что вчерашний рейд Департамента здоровья и полиции в место общественного питания выглядел именно так. Призываю соответствующие ведомства проводить необходимые проверки, но просим делать это так, чтобы это не ставило под угрозу нашу работу и не мешало обслуживанию клиентов. […] Подобная демонстрация силы, когда в ресторан заходят чиновники в сопровождении вооруженных полицейских в форме, совершенно точно является неуместной и скорее создает ощущение, что проводится серьезная операция по захвату опасных преступников”.
Чем вы занимаетесь, министр социальных дел Кийк и министр внутренних дел Яани?
Вы что, решили, что нужно сделать всё для того, чтобы у Калле Грюнталя и других политиков из EKRE, которые говорят о том, что Эстония — полицейское государство, было как можно больше аргументов в пользу этого? Я понимаю, что сейчас идет предвыборная кампания, но у вас должна быть ответственность перед людьми и государством. Пожалуйста, делайте свою работу, руководите своими ведомствами, пусть шоколадки и светоотражатели сейчас раздают другие.
И о чем думают представители Партии реформ в правительстве? Было время, когда Партия реформ защищала интересы предпринимателей. А теперь реформисты позволяют обращаться с предпринимателями и их клиентами как с беглыми опасными преступниками.
Естественно, нужно проверять соблюдение установленных правительством требований, но особенно в сфере обслуживания это нужно делать так, чтобы работа заведений страдала от этого как можно меньше.
Я как член парламентской комиссии по экономике однозначно осуждаю подобное отношение к предпринимателям и призываю всё правительство прислушаться к голосу разума. Да, вакцинация очень важна. Да, здоровье и права людей нужно защищать. Но действия государства должны быть и выглядеть разумными и пропорциональными.
Если человека, который зашел в кафе, чтобы купить булочку с корицей и кофе, идут проверять в сопровождении вооруженных полицейских, то что-то не так в нашем государстве. Пожалуйста, больше не проводите рейды в таком формате — от них больше вреда, чем пользы.
Редакция может не разделять мнение автора.