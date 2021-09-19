Богато жить не разрешишь: после выхода на пенсию жители Эстонии теряют две трети своего дохода

”Чем более высокого коэффициента мы хотим, тем выше следует поднять эти планки, — говорит Мертсина. — Важной составляющей роста пенсий является рост экономики вместе с ростом зарплат. Также на размер выплачиваемых государством пенсий влияет изменение ставки иждивенцев. Прогноз показывает, что среди людей в возрасте от 65 лет все меньше остается трудоспособных людей. Это значит, что государство испытывает все больше давления для выплаты пенсий. Поэтому и важно поднять планку пенсионного возраста, чтобы облегчить положение”, — считает экономист.

Чтобы коэффициент, то есть разрыв между размером прежнего дохода человека и его будущей пенсией сокращался, следует поднять пенсионный возраст и/или увеличить социальные платежи по пенсионному страхованию, считает он.

”Чем выше зарплата человека перед выходом на пенсию, тем ниже будет коэффициент. Но он, кроме этого, зависит и от стажа, и от того, как накапливались пенсионные средства. У людей с более длительным стажем, которые помимо первой пенсионной ступени откладывают также во вторую и в третью, коэффициент выше, чем у тех, кто ограничивается только первой ступенью”, — говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Наилучшим же считается коэффициент в 60–70%. Такими показателями могут похвастаться Австрия, Испания, Греция. В числе же отстающих вместе с Эстонией числятся Латвия, Литва, Румыния, Болгария и ряд других стран.

Коэффициент замещения пенсии в Эстонии по последним данным Евростата за 2020 составляет год 43%. Коэффициент замещения — это та величина, которая показывает соотношение пенсии к прежней заработной плате человека. В европейских странах коэффициент отсчитывают исходя из последней зарплаты человека перед выходом на пенсию. В России же, например, учитывается соотношение средней пенсии к средней зарплате. Там цифры еще ниже наших — меньше 30%.

Средняя пенсия в Эстонии сегодня составляет 550 евро в месяц. Средняя брутто-зарплата — 1538 евро. Разница очевидна — почти 36% составляет пенсия от заработной платы. Можно отметить, что уровень пенсии чуть-чуть не дотягивает до минимальной зарплаты по стране, которая в этом году составляет 584 евро.

Причины в налогах

”Согласно социальной хартии Евросоюза и целому ряду других документов, размер средней пенсии по стране не должен быть ниже, чем 40% от средней заработной платы. У нас в Эстонии это соотношение иногда падает, иногда бывает чуть выше. Был момент, когда пенсии быстро росли и почти достигали 40%. Но это обеспечивалось не столько высокими пенсиями, сколько тем, что замедлился рост зарплат. Это было примерно в 2012–2013 годах”, — говорит доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.

По его словам, на сегодняшний день такого соотношения не получается и пенсии значительно отстают от зарплат.

Сегодняшние пенсионеры получают выплаты из пенсионного фонда, который наполняют нынешние работники. Того, что попадает в фонд, и хватает на пенсии. А более высокие выплаты, которые дотягивали бы до 40%, делать не из чего. Причины, почему не из чего, экономист видит в делении источников доходов всех работающих физических лиц.

”Один источник — заработная плата, из которой вычитается подоходный налог. Второй источник дохода физических лиц — финансовый доход, который облагается подоходным, но не облагается социальным налогом. А наиболее распространенный финансовый доход — это дивиденды, — говорит Вайнгорт. — Уйти от социального налога сегодня очень просто. Для этого достаточно создать коммерческое товарищество с одним работником. Если вы, как работодатель, нанимаете меня помыть окна, то вы кроме моей зарплаты платите еще 33% налога. Но какой работодатель захочет платить еще треть от суммы. Поэтому я зарегистрирую на свое имя фирму, товарищество. Сделать это можно за пять минут без всяких взносов”.

Особенно легким уход от налогов стал в период удаленной работы.

”Если человек все равно уже не сидит в конторе и не стоит на рабочем месте, а может все делать удаленно, то, как бы сам бог велел зарегистрироваться ему юридическим лицом, и тогда он будет сам себе платить зарплату и дивиденды”, — считает экономист.