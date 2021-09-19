Богато жить не разрешишь: после выхода на пенсию жители Эстонии теряют две трети своего дохода(4)
Средняя пенсия в Эстонии сегодня составляет 550 евро в месяц. Средняя брутто-зарплата — 1538 евро. Разница очевидна — почти 36% составляет пенсия от заработной платы. Можно отметить, что уровень пенсии чуть-чуть не дотягивает до минимальной зарплаты по стране, которая в этом году составляет 584 евро.
Коэффициент замещения пенсии в Эстонии по последним данным Евростата за 2020 составляет год 43%. Коэффициент замещения — это та величина, которая показывает соотношение пенсии к прежней заработной плате человека. В европейских странах коэффициент отсчитывают исходя из последней зарплаты человека перед выходом на пенсию. В России же, например, учитывается соотношение средней пенсии к средней зарплате. Там цифры еще ниже наших — меньше 30%.
Наилучшим же считается коэффициент в 60–70%. Такими показателями могут похвастаться Австрия, Испания, Греция. В числе же отстающих вместе с Эстонией числятся Латвия, Литва, Румыния, Болгария и ряд других стран.
Надо поднимать пенсионный возраст
На коэффициент замещения влияют разные факторы.
”Чем выше зарплата человека перед выходом на пенсию, тем ниже будет коэффициент. Но он, кроме этого, зависит и от стажа, и от того, как накапливались пенсионные средства. У людей с более длительным стажем, которые помимо первой пенсионной ступени откладывают также во вторую и в третью, коэффициент выше, чем у тех, кто ограничивается только первой ступенью”, — говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Чтобы коэффициент, то есть разрыв между размером прежнего дохода человека и его будущей пенсией сокращался, следует поднять пенсионный возраст и/или увеличить социальные платежи по пенсионному страхованию, считает он.
”Чем более высокого коэффициента мы хотим, тем выше следует поднять эти планки, — говорит Мертсина. — Важной составляющей роста пенсий является рост экономики вместе с ростом зарплат. Также на размер выплачиваемых государством пенсий влияет изменение ставки иждивенцев. Прогноз показывает, что среди людей в возрасте от 65 лет все меньше остается трудоспособных людей. Это значит, что государство испытывает все больше давления для выплаты пенсий. Поэтому и важно поднять планку пенсионного возраста, чтобы облегчить положение”, — считает экономист.
Причины в налогах
”Согласно социальной хартии Евросоюза и целому ряду других документов, размер средней пенсии по стране не должен быть ниже, чем 40% от средней заработной платы. У нас в Эстонии это соотношение иногда падает, иногда бывает чуть выше. Был момент, когда пенсии быстро росли и почти достигали 40%. Но это обеспечивалось не столько высокими пенсиями, сколько тем, что замедлился рост зарплат. Это было примерно в 2012–2013 годах”, — говорит доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
По его словам, на сегодняшний день такого соотношения не получается и пенсии значительно отстают от зарплат.
Сегодняшние пенсионеры получают выплаты из пенсионного фонда, который наполняют нынешние работники. Того, что попадает в фонд, и хватает на пенсии. А более высокие выплаты, которые дотягивали бы до 40%, делать не из чего. Причины, почему не из чего, экономист видит в делении источников доходов всех работающих физических лиц.
”Один источник — заработная плата, из которой вычитается подоходный налог. Второй источник дохода физических лиц — финансовый доход, который облагается подоходным, но не облагается социальным налогом. А наиболее распространенный финансовый доход — это дивиденды, — говорит Вайнгорт. — Уйти от социального налога сегодня очень просто. Для этого достаточно создать коммерческое товарищество с одним работником. Если вы, как работодатель, нанимаете меня помыть окна, то вы кроме моей зарплаты платите еще 33% налога. Но какой работодатель захочет платить еще треть от суммы. Поэтому я зарегистрирую на свое имя фирму, товарищество. Сделать это можно за пять минут без всяких взносов”.
Особенно легким уход от налогов стал в период удаленной работы.
”Если человек все равно уже не сидит в конторе и не стоит на рабочем месте, а может все делать удаленно, то, как бы сам бог велел зарегистрироваться ему юридическим лицом, и тогда он будет сам себе платить зарплату и дивиденды”, — считает экономист.
При этом человек как юридическое лицо не должен будет выплачивать социальный налог от финансового дохода.
”Все, кто создал себе товарищество с одним работником, платят себе зарплату, которая обеспечивает медицинскую страховку. Это минимальная зарплата — 584 евро. Ну, как правило, ставят 600 евро. А все остальное переводится как дивиденды без учета 33%. Налоговый департамент пытался с этим бороться, но он тоже не может быть выше закона. А по закону все правильно”, — объясняет экономист.
Налоги для всех
Таким образом, по словам Вайнгорта, пока государство руководствуется средневековым принципом, по которому есть налоговое дворянство и податное сословие, не будет обеспечиваться и более высокий уровень пенсий. Под податным сословием экономист имеет в виду получающих трудовой доход с вычетом всех налогов.
”Причина эта проста, как облупленное яйцо. Мы спросили одного из специалистов по международному налоговому праву, который читал у нас лекцию, в каких странах дивиденды облагаются налогом. Он засмеялся и сказал, что легче сказать, где они не облагаются, как в Эстонии. То есть в нормальном социально ориентированном государстве социальным налогом облагаются и трудовые доходы, и финансовые. Другой вопрос, что по-разному облагаются”, — говорит доктор экономических наук.
Владимир Вайнгорт считает, что когда-нибудь и у нас все доходы будут облагаться социальным налогом. На данный момент государство делает разницу сознательно, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.
”Почему в Эстонии лучше строить завод, чем в Швеции. Потому что в Швеции у вас дивиденды будут облагаться налогом, а здесь не будут”, — добавляет Вайнгорт.
Но чтобы увеличить пенсионные выплаты, по мнению Вайнгорта, нужно отменить деление между ”налоговым дворянством и податным сословием”.
”Надо в той или иной мере обкладывать социальным налогом дивиденды. В какой мере — это уже вопрос техники. Но стратегически надо понять, что освобождение финансовых доходов от налога снижает суммы, поступающие в пенсионный фонд. А чем больше будет развиваться удаленная работа и чем больше будет появляться таких микрофирм или микро юридических лиц, тем меньше будут поступления в пенсионный фонд”, — объясняет экономист.
По его мнению, оказать на государство давление, чтобы весь доход облагался налогами, должны сами люди.
”Наша экономическая безграмотность приводит к такой ситуации, которую мы имеем. С одной стороны, люди хотят получать большие пенсии, с другой, тут же уходят от налогов. А государство этому способствует, — говорит Вайнгорт. — Но надо, чтобы государство применяло принцип справедливости. Сейчас несправедливо, что одни виды доходов облагаются налогом, а другие нет”.
Каждый сам за себя
Центр мониторинга развития провел исследования финансового благополучия пожилого населения вплоть до 2050 года. Если кратко, то вывод такой, что ответственность каждого за свое финансовое благополучие в преклонном возрасте растет все больше. Важным становится обеспечить свое благосостояние вне государственной пенсии, поскольку все три ступени пенсионного страхования сегодня находятся под давлением. В частности, давление оказывают уже упомянутые рост числа иждивенцев на плечах налогоплательщиков, сокращение поступлений социального налога, медленный рост экономики и нерациональное отношение к накоплениям самих людей.
Если существующая сегодня система накоплений сохранится и к 2050 году, то пенсия человека, получавшего среднюю зарплату, может остаться на том же уровне — примерно 39%. Чтобы этот показатель увеличить до желаемых 70%, следует делать больше самостоятельных накоплений. По расчетам специалистов, примерно 18% от ежемесячной зарплаты человек должен откладывать во вторую ступень, третью ступень или в другие активы. Расчеты сделаны исходя из предположения, что производительность инвестиций схожа с производительностью пенсионных фондов, а средняя зарплата в 2050 году составит 5000 евро.
Но специалисты просчитали и другие сценарии, по которым может пойти развитие жизни в обществе в целом, и как итог — финансовое благополучие пожилых людей. Однако при любом сценарии без дополнительных накоплений сумма пенсии человека не превышает 40% от его заработной платы.
Чтобы в 2050 году пенсионеры могли получать желаемый доход, важно, чтобы информация о пенсии была понятной и доступной людям. Ключевыми факторами становятся также финансовая грамотность людей, культура экономии, продолжительность здоровой жизни, возможности для пожилого населения на рынке труда, навыки, соответствующие современным требованиям.
Государство должно ”подталкивать” людей к экономии и инвестированию. Люди же должны понимать, какие изменения их ждут в долгосрочной перспективе, корректировать свое финансовое поведение, доверять пенсионной системе и понимать ее. Такие выводы дает исследование Центра мониторинга развития.