Обломки упавшего ранее российского гидросамолета нашли в болоте

В ведомстве уточнили, что на месте крушения найдены тела мужчины и женщины. Оба находились на борту.

Как говорится в пресс-релизе, следствием установлено, что 16 сентября гидросамолет совершил жесткую посадку в болотистую местность в 85 км от города Советского вблизи озера Глубокое. Отмечается, что "воздушное судно в результате происшествия получило сильные повреждения и на 1,5 метра погрузилось в болотистую почву".

По факту инцидента с гидросамолетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках расследования будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота.

Ранее сообщалось, гидросамолет упал в болото в ХМАО, на борту находилось два человека. Позже источник сообщил, что погибли два человека — пилот и пассажир.