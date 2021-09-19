Присяжные признали миллионера Роберта Дерста виновным в убийстве 21-летней давности. Он случайно рассказал о преступлении на съемках сериала о себе

Присяжные сочли доказанной вину Дерста в убийстве первой степени. Как установило жюри, он пошел на преступление, так как Берман могла рассказать о его причастности к исчезновению жены в 1982 году. Дерста подозревали в убийстве супруги, но из-за отсутствия доказательств обвинения ему не были предъявлены. Берман была близкой подругой миллионера, и перед ее убийством полиция намеревалась в очередной раз ее допросить.

Сам 78-летний Дерст на слушаниях не присутствовал — он находится на изоляции в тюрьме после контакта с больным коронавирусом.

Приговор Дерсту будет вынесен 18 октября. Ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Дело об убийстве Берман было заведено после съемок документального сериала ”Проклятие” (”The Jinx”) о жизни Дерста. После окончания одной из бесед с журналистом миллионер вышел в туалет и начал вслух разговаривать сам с собой — хотя в это время с него еще не сняли микрофон. ”Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно”, — в частности, произнес Дерст. Съемочная группа отнесла эту запись, а также другие собранные во время работы над сериалом улики в полицию.

В 2001 году Дерст убил мужчину, жившего по соседству с ним. За это убийство его судили, но присяжные сочли, что он действовал в рамках необходимой самообороны.