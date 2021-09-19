Безопасно ли пить некипяченую воду из-под крана и почему в разных городах Эстонии вода отличается по вкусу?

В середине августа наделало шуму сообщение о том, что в столичном районе Ласнамяэ в связи с обнаружением в пробах воды coli-подобных бактерий жителям некоторых улиц было рекомендовано кипятить воду из крана перед употреблением. Беспокоиться стали все таллиннцы — что это за бактерии, опасны ли они и можно ли пить воду из-под крана на соседних улицах и вообще в городе?

Tallinna Vesi регулярно проверяет качество воды по всему городу. Компания имеет 123 пункта контроля (детские сады, школы, учреждения) по всему городу, которые равномерно распределены по всей территории обслуживания и на которых регулярно берутся пробы воды. Из каждой точки отбора проб в год берутся 24 пробы воды, всего около 3000 в год. По состоянию на конец 2020 года в Эстонии находилось 1325 предприятий водоснабжения, находящихся под надзором государства.

Откуда взялись бактерии?

Как объяснили ”МК-Эстонии” представители Tallinna Vesi, пробы воды, взятые на 45 объектах 12 августа, показали ухудшение качества водопроводной воды в районе улиц Прийсле, Линнамяэ теэ и Ляэнемере теэ — водопроводная вода содержала coli-подобные бактерии.

”Обнаруженные бактерии — это бактерии, присутствующие в окружающей среде (например, в почве и растительности). Такие экологические бактерии могут быть обнаружены в трубопроводе летом сверх допустимого предела по разным причинам, но мы всегда быстро выявляли, реагировали и разрешали ситуацию в ходе регулярного мониторинга, — говорят специалисты. — Мы изучили эту бактерию и в сотрудничестве с Департаментом здоровья определили, что реальной угрозы для здоровья человека нет, но во избежание любой опасности мы посоветовали потребителям кипятить воду перед употреблением”.