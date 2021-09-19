Безопасно ли пить некипяченую воду из-под крана и почему в разных городах Эстонии вода отличается по вкусу?(6)
В середине августа наделало шуму сообщение о том, что в столичном районе Ласнамяэ в связи с обнаружением в пробах воды coli-подобных бактерий жителям некоторых улиц было рекомендовано кипятить воду из крана перед употреблением. Беспокоиться стали все таллиннцы — что это за бактерии, опасны ли они и можно ли пить воду из-под крана на соседних улицах и вообще в городе?
Tallinna Vesi регулярно проверяет качество воды по всему городу. Компания имеет 123 пункта контроля (детские сады, школы, учреждения) по всему городу, которые равномерно распределены по всей территории обслуживания и на которых регулярно берутся пробы воды. Из каждой точки отбора проб в год берутся 24 пробы воды, всего около 3000 в год. По состоянию на конец 2020 года в Эстонии находилось 1325 предприятий водоснабжения, находящихся под надзором государства.
Откуда взялись бактерии?
Как объяснили ”МК-Эстонии” представители Tallinna Vesi, пробы воды, взятые на 45 объектах 12 августа, показали ухудшение качества водопроводной воды в районе улиц Прийсле, Линнамяэ теэ и Ляэнемере теэ — водопроводная вода содержала coli-подобные бактерии.
”Обнаруженные бактерии — это бактерии, присутствующие в окружающей среде (например, в почве и растительности). Такие экологические бактерии могут быть обнаружены в трубопроводе летом сверх допустимого предела по разным причинам, но мы всегда быстро выявляли, реагировали и разрешали ситуацию в ходе регулярного мониторинга, — говорят специалисты. — Мы изучили эту бактерию и в сотрудничестве с Департаментом здоровья определили, что реальной угрозы для здоровья человека нет, но во избежание любой опасности мы посоветовали потребителям кипятить воду перед употреблением”.
Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс рассказал, что могло произойти с водой: ”В течение прошлого года coli-подобные находки были выявлены у 53 предприятий водоснабжения (всего около 500 000 потребителей). Подавляющее большинство находок обнаруживается летом. Качество воды может ухудшаться из-за износа трубопроводов и резервуаров, более медленного движения в трубах из-за снижения потребления воды, частых перебоев в водоснабжении, аварий, загрязнения и т. д. Этот год был рекордно теплым в Эстонии, и столь же теплой была вода озера Юлемисте, которое используется для производства питьевой воды. Кроме того, потребление воды в Таллинне в летний период ниже, чем, например, зимой, поэтому свежая питьевая вода течет от водоочистных сооружений к потребителю в течение более длительного периода времени. Другими словами, более теплая, чем обычно, питьевая вода находилась на маршрутах водопровода дольше, чем в зимний период. Хлор добавляется в пресную питьевую воду на водоочистных сооружениях, чтобы она оставалась свежей, даже когда она попадает к потребителям по трубопроводам. Если время протекания воды в трубах слишком велико и вода теплее, чем в среднем, добавленный хлор имеет тенденцию отделяться от воды, и его эффект исчезает. Поскольку вода не стерильна, такие coli-подобные находки могут встречаться летом на дальних концах водопровода. Зимой, когда вода более прохладная, быстрее движется по трубам, а хлор идет дальше, обнаружение coli-подобных бактерий довольно редкое явление”.
Если в воде были обнаружены coli-подобные бактерии, превышающие норму (0 MPN / 100 мл или 0 КОЕ / 100 мл), то, по словам Лиепкалнса, Департамент здравоохранения обычно рекомендует и кипячение воды для питья и всех операций с едой и посудой на кухне, и использование воды из другого источника (включая воду в бутылках).
AS Tallinna Vesi подготовило оценку риска, в соответствии с которой в случае обнаружения сoli-подобных бактерий вначале берется повторный образец, а если их содержание ≥4 MPN / 100 мл, то жильцам направляется рекомендация кипятить воду. Конечно, использование такой воды должно быть краткосрочным, то есть источник загрязнения должен быть идентифицирован, затем устранен, а трубопроводы очищены и продезинфицированы.
С января 2019 года питьевая вода в основном анализируется с использованием нового, более чувствительного метода. По сравнению со старым методом новый показывает более высокие уровни coli-подобных бактерий в образцах питьевой воды. Другими словами, вполне вероятно, что качество питьевой воды не ухудшилось, но более точный и чувствительный метод анализа также сыграл роль в более частом обнаружении coli-подобных бактерий.
Проблема почти уже решена
Проблема качества воды в Ласнамяэ уже решена на всех объектах, кроме одного, где количество бактерий все еще немного превышает предельное значение, заверили в Tallinna Vesi. ”Мы уведомили владельца собственности и работаем над тем, чтобы качество воды также восстановилось в ближайшие дни и там. На решение проблемы ушло время, поскольку в таких случаях необходимо учитывать множество различных факторов, таких как направление потока воды, температура и размер проблемного участка. В своей деятельности мы всегда исходим из принципа как можно меньше беспокоить потребителей”, — отметили специалисты.
В целях улучшения качества воды предприятие регулярно проводит дополнительную тщательную промывку трубопроводов в этом районе. Кроме того, по согласованию с Департаментом здоровья, временно в водопроводную воду Ласнамяэ добавляют дополнительное дезинфицирующее средство, а именно хлор. Его добавление является обычной практикой, и добавленное количество не представляет риска для здоровья, заверили в Tallinna Vesi: ”Мы продолжаем ежедневно тестировать новую воду в этом районе и следим за ситуацией. Мы проинформировали наших клиентов о восстановлении качества воды. Воду из-под крана можно пить сырой в любом месте Таллинна. В данном случае это была проблема местного значения, которая в настоящее время не затрагивает жителей других домов”.
Почему вода не одинаковая
На вкус и запах столичной воды довольно часто жалуются приезжие из города Тарту, по их словам, из тартуских кранов вода течет действительно без вкуса и запаха, а в столице это не так. В чем секрет тартуской воды?
В Эстонии два города — Таллинн и Нарва — используют поверхностные воды, остальные города и поселки используют подземные, или грунтовые, воды. В Таллинне используется приблизительно 85% поверхностных вод и около 15% грунтовых вод. У обоих типов есть свои так называемые ”заботы и радости”, рассказал глава Tartu Vesi Тоомас Капп. По его словам, Tallinna Vesi в техническом смысле в выигрышном положении, потому что подвергает очистке оба типа воды и обладает соответствующими ноу-хау. Поверхностные воды используются для снабжения аналогичных Таллинну по размерам городов в мире, и примеры, когда такой большой город может быть полностью снабжен грунтовыми водами, очень немногочисленны.
”Самая большая проблема для поверхностных вод — это ”жизнь” внутри, самые большие проблемы для подземных вод — это следующие вещества, в зависимости от водоносных горизонтов: сероводород (создает запах тухлых яиц), железо (образует коричневатый осадок), марганец, фторид и так называемая ”жесткость” (совокупность химических и физических
свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом кальция и магния. — Прим. ред.). Благодаря усилиям последних лет качество воды, которая стала питьевой водой в населенных пунктах, улучшилось, и пить водопроводную воду безопасно”, — говорит Капп.
Для потребителей одним из самых больших различий между водой Таллинна и Тарту может быть то, что в Таллинне для дезинфекции в питьевую воду добавляется хлор. Стандарты основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Питьевая вода, полученная из поверхностных вод, должна быть продезинфицирована перед перекачкой в водопровод для поддержания качества воды в трубопроводе, чтобы вода, поступающая к потребителям, была безопасной. Хлор, добавленный в питьевую воду в небольших количествах, безопасен для человека, но также является чрезвычайно эффективным средством защиты воды от бактерий на пути по трубопроводу к водопроводному крану потребителя. Вкус воды зависит от химических веществ, содержащихся в воде, а присутствие и концентрация химических веществ, в свою очередь, зависит от того, грунтовые это или поверхностные воды. Вода из разных водоносных слоев может сильно отличаться друг от друга, в то же время на вкус и запах воды также влияют ее природные происхождение и состав, а также материал трубопровода.
Смело пьем
По словам представителя Департамента здоровья, в ходе государственного надзора за питьевой водой проверяется соответствие микробиологических, химических и индикаторных параметров питьевой воды требованиям постановления от 24.09.2019 ”Требования контроля к качеству питьевой воды и методы анализа”. Компания водоснабжения проводит дополнительные расследования, если питьевая вода загрязнена или подозревается в загрязнении. Расследует причины несоблюдения требований к качеству питьевой воды, принимает необходимые меры для устранения недостатков и незамедлительно информирует потребителей и Департамент здоровья о недостатках. Если выяснится, что источником загрязнения является, например, система внутри многоквартирного дома, КТ может принять меры по его устранению — например, в сотрудничестве с водопроводной компанией промыть / продезинфицировать трубопровод дома, заменить фильтры для воды при необходимости и т. д.
Хлор, добавляемый в воду для дезинфекции, легко летуч, поэтому уменьшить неприятный запах и вкус воды можно, охладив воду холодильнике или дав постоять в кувшине.
”Подтверждаем, что водопроводная вода в Таллинне ничем не хуже, чем в Тарту, — заверил Лиепкалнс. — Водопроводная вода по всей Эстонии очень хорошего качества, что обеспечивается строгими законодательными требованиями”.
Комментарии
Тоомас Капп, глава AS Tartu Veevärk
Что касается вкуса воды, то справедливо сравнивать города, использующие одинаковые ресурсы и технологии. 85% потребителей Tallinna Vesi и Narva Vesi, там, где используется поверхностная вода, имеют воду одинакового вкуса. Да, приехавшие из Тарту замечают у этой воды слабый привкус хлора, но при длительном употреблении перестают обращать внимание. Можно констатировать, что, по сравнению с другими городами мира, использующими аналогичную технологию, вода Таллинна и Нарвы очень хороша по вкусовым и ароматическим свойствам.
В грунтовые воды, как правило, хлор не добавляется (но если существует риск для качества, его следует добавлять превентивно). Когда грунтовые воды очищены и соответствуют
стандартам, они не имеют вкуса и запаха. Качество питьевой воды в Тарту хорошее для питья и потребления.
”Потребители Тарту очень довольны водой для питья, в ней нет ни запаха, ни вкуса.
Однако мы извлекаем 40% воды из поверхностного слоя воды, и ее жесткость выше, что сказывается на бытовых приборах. Мы строим четвертый водозабор, который также позволяет снизить жесткость питьевой воды, хотя не влияет на основные свойства питьевой воды — запах и вкус.
Благодаря сделанным сегодня инвестициям вы можете спокойно пить воду во всех населенных пунктах страны. Житель Эстонии может гордиться тем, что может пить воду хорошего качества из-под крана в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве, Вильянди и т. д.
Дмитрий Липатов, член правления AS Narva Vesi
Жалобы на качество и вкус в последнее время достаточно редкое явление, и все связаны с так называемыми ”тупиковыми” участками достаточной протяженности, не реновированными и с небольшим водоразбором. В 2015 году в Нарве введена в эксплуатацию вновь построенная водоочистная станция, где в ходе шести этапов очистки качество доводится до соответствующих норм и на сегодняшний момент полностью соответствует требованиям постановления № 61 соцминистра от 24.09.2019 ”Требования контроля к качеству питьевой воды и методы анализа”, в котором регламентированы эти показатели для Эстонии.
”Качество питьевой воды за пределами водоочистной станции регулярно проверяется как работниками Narva Vesi, так и Департаментом здоровья.
Пробы обычно отбираются в городских детских садах. За время эксплуатации новой станции несоответствий нормам не выявлено. Вода полностью безопасна для здоровья и отвечает всем нормам качества. Поэтому можно смело пить воду из-под крана. Рекомендуется только пропустить небольшое ее количество, чтобы она была более свежей и вкусной.
Наверное, одним из преимуществ Нарвских городских сетей можно отметить их закольцованность и очень небольшое количество тупиковых участков со ”стоячей” водой. Благодаря этому полный водообмен в системе не превышает, по нашей оценке, одних суток, что обеспечивает сохранение потребительских свойств и качества, полученных в ходе очистки воды при доставке ее потребителям.
Один из этапов очистки на водоочистной станции города Нарва — фильтр активированного угля, который предназначен в том числе и для улучшения вкусовых показателей воды. В общем, вкусовые ощущения достаточно индивидуальны. Можно добавить, что жители города Нарва-Йыэсуу действительно предпочитают ”свою” воду именно за вкус, поскольку водоснабжение этого курортного города осуществляется из подземных скважин с глубины более 100 метров, в отличие от Нарвы, где водозабор выполнен из реки Нарва на расстоянии более 20 км выше по течению. Несмотря на полное соответствие нормам в обоих случаях, все-таки, вкус природной воды из недр земли предпочтительней для местных жителей.
Аварии на внешних сетях водопроводной системы, к сожалению, периодически случаются. До сих пор удавалось устранять их без последствий для качества поставляемой воды потребителям.
Лехо Вырк, член правления AS Pärnu Vesi
Согласно опросам потребителей, качество питьевой воды в Пярну хорошее, и 95% наших клиентов пьют воду из-под крана. Хорошее качество питьевой воды в Пярну подтверждают и регулярные анализы воды, соответствующие предъявляемым требованиям.
На запах и вкус воды влияют многие вещества, растворенные в воде. Избыточное содержание органических веществ в воде делает воду желтоватой или зеленоватой, придает воде неприятный запах и вкус. Когда вода остается в трубопроводе в течение длительного времени, в ней начинают расти различные микроорганизмы, которые могут выделять в воду много дурно пахнущих веществ и изменять вкус воды.
Чтобы вода соответствовала требованиям к питьевой воде, на водоочистной станции Рейу в Пярну во время процесса обработки воды снижается содержание железа, марганца, аммония, сероводорода и диоксида углерода.
”Сегодня водопроводная вода в городах и поселках соответствует требованиям к качеству питьевой воды по всей Эстонии.
Так что нельзя сказать, что в одном городе вода лучше, чем в другом. Вкусы и привычки людей разные, а вода, взятая из своего домашнего крана, в большинстве случаев является лучшей.