19.09.2021, 10:58
ФОТО | Это действительно того стоит? На аукцион выставлена квартира со спорной ценой
KV.EE, СКРИНШОТ
На этой неделе уже поднималась тема того, насколько цены на квартиры в Таллинне не соответствуют возможностям жителей столицы. Выставленная на продажу квартира в районе Кристийне хорошо иллюстрирует то, что происходит на рынке недвижимости.
А именно, на продажу выставлена квартира, нуждающаяся в капитальном ремонте. Ее цена может вызвать вопросы.
Стартовая цена квартиры 76 000 евро, двухкомнатная. В рекламе указано, что окна квартиры выходят на закат и закрытый двор, где также есть детская площадка. Парковка для жителей в том же дворе, но на данный момент - за дополнительную плату 10 евро в месяц. Еще есть подвальный бокс и хорошее квартирное товарищество. Дом утеплен, заменена система отопления и электросети, планируется обустройство подъездов.
Квартира выставлена на аукцион до 11 октября с продлением срока в случае досрочных заявок.
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