19.09.2021, 11:15
За сутки в Эстонии выявлено 462 случая заражения коронавирусом. Один пациент умер(56)
Foto: Taavi Sepp
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5889 тестов на коронавирус, из них 462 были положительными.
Из тех, у кого был выявлен положительный результат, 342 человека не были вакцинированы и 120 прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 19 сентября 139 человек нуждаются в стационарном лечении COVID-19. Всего в больнице 161 пациент с коронавирусной инфекцией, из которых 113 или 70,2% не были вакцинированы, а 48, или 29,8%, прошли курс вакцинации.
В течение дня в больницах открыли 14 новых историй болезни. Умер один человек, зараженный коронавирусом — 97-летняя женщина.
В течение дня было введено 3004 дозы вакцины, всего 1 333 197 доз было получено. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 66,1%.
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