Совет Европы призвал Россию освободить Навального и выплатить компенсацию ЮКОС

Совет Европы настоятельно призвал Россию освободить известного оппозиционера Алексея Навального и выплатить потерпевшим компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нефтяному концерну ЮКОС. Соответствующие постановления были приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, проходившем с 14 по 16 сентября.

В целом комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них — "Навальный и Офицеров против РФ" (о "деле Кировлеса") и "Навальные против РФ" (о "деле Ив Роше"). По итогам рассмотрения этих двух делах ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь настоятельно призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к властям РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокой обеспокоенности из-за содержания в колонии Алексея Навального.

Компенсация акционерам ЮКОС

В деле ЮКОС Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию в размере 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что "положения национального законодательства не могут служить оправданием для нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать". Европейский надзорный орган призвал Россию представить план по выплате компенсаций и, в частности, уставить конкретные сроки выплаты.