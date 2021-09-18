Мария Захарова: закон об ”иностранных агентах” в России не отменят, потому что иначе у Запада ”будет ощущение безнаказанности”

"Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", — написала Мария Захарова.