18.09.2021, 20:20
Мария Захарова: закон об ”иностранных агентах” в России не отменят, потому что иначе у Запада ”будет ощущение безнаказанности”(16)
Foto: Kiur Kaasik
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала петицию за отмену в России законодательства об ”иностранных агентах".
"Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", — написала Мария Захарова.
Захарова также повторила часто высказываемый представителями властей тезис о том, что в США законодательство об ”иностранных агентах” намного жестче. ”Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого-рецидивиста на учет в полиции”, — написала представитель МИД.