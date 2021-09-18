18.09.2021, 19:47
Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Олега
Олег
Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Олега, который пропал в Тарту.
Олег вышел сегодня примерно в 9.30 утра на прогулку из дома на бульваре Палласе и до сих пор не вернулся. По состоянию здоровья он не всегда может хорошо ориентироваться на местности.
На нем синяя куртка, темные брюки, кепка. Олег носит очки. Он может быть в районах Ихасте или Аннелинн. Полицейские общаются с его близкими и выясняют его возможное направление движения.
Полиция просит всех, кто видел Олега сегодня, незамедлительно позвонить на номер 112.