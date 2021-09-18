ВИДЕО | Инцидент в магазине: обязательство носить маску привело к физическому конфликту

На видео видно, как две женщины спорят и обвиняют друг друга в физическом насилии. "Этот человек напал на меня в магазине", — говорит одна женщина без маски. Другая девушка ей отвечает: "Это ты толкнула меня, ударила".

В течение трех минут они оскорбляют друг друга, женщина без маски требует, чтобы другая надела маску, так как они находятся в магазине. "Иди надень маску. Почему у тебя нет маски", — вопрощает она.

Женщина без маски ссылалась на права человека. "Прекрати, ты мне не начальник. Я хочу купить еду. У меня нет на это прав?" — говорит она. "Маска должна быть надета", — отвечает ей другая.

Все это время одна женщина пыталась убедить другую, что в магазине нужно носить маску. Во время разговора женщины толкали друг друга и повышали голос.

Оперативный следователь Идаской префектуры Эрго Соосаар сказал Delfi, что полиция не получала вызовов по этому инциденту. "Мы свяжемся со сторонами конфликта, чтобы получить подробную информацию об инциденте. После этого решится, какие процессуальные шаги стоит принять".

Полиция советует сообщать по номеру 112 о конфликтах в общественных пространствах. Также не будет лишним обратиться к охранникам.

Представитель Maxima утверждает, что все началось после того, как женщина в маске сделала замечание двум людям без маски. "Мы раздаем маски с ноября прошлого года бесплатно. Одна женщина взяла маски и пошла предлагать их клиентам. Один человек взял, другой, женщина на видео, — нет", — сказала Delfi Тийа Шапель.

По ее словам, оба покупатели завершили свои покупки и пошли своей дорогой.

”Это, конечно, досадная конфликтная ситуация, но она скорее исключительная”, — добавила Шапель. ”Мы понимаем, что последние полтора года были трудными и напряженными для всех нас, но мы по-прежнему призываем людей быть уравновешенными и понимающими”.

Напомним, правительство обязало с 26 августа носить маски во всех общественных местах, где не проверяют COVID-сертификат.