Во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвуют по меньшей мере 38 000 человек

”В этом году в Эстонии на участие во Всемирном дне чистоты зарегистрировалось более 250 школ и детских садов”, — сообщает руководитель программы по окружающей среде Всемирного дня чистоты для эстонских общеобразовательных школ Керли Лаур. По ее словам, период уборок по инициативе образовательных учреждений начался 13 сентября и закончится 24 сентября.

”Большая радость видеть, что учителя проявляют большую активность и ведут разъяснительную работу о том, как важно осознавать свою роль и свой вклад в решение проблемы отходов. ”Всемирный день чистоты — это не просто уборка! Мы обучаем детей замечать происходящее вокруг них, сотрудничать и больше заботиться об окружающей среде и друг друге”, — поясняет Лаур.

Школьники участвуют в розыгрыше единого концерта популярных исполнителей — Trad.Attacki!, NOËP и WATEVA. Воспитанники детского сада могут выиграть постановку от театра ”Piip ja Tuut teater”. Концерт и театральная постановка разыгрываются между всеми зарегистрировавшимися на сайте maailmakoristus.ee школами и детскими садами, которые участвовали в уборке с 13 по 24 сентября. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на сайте.

В мире об участии во Всемирном дне чистоты сообщили 160 стран. Из-за ситуации с Covid-19 планы во многих странах оказались под угрозой срыва, в некоторых государствах уборки были перенесены на другую дату. Всех участников Всемирного дня чистоты просят работать индивидуально или рассредоточено в небольших группах, чтобы избежать дальнейшего заражения.